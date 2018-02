Manifestantes promovem 'abraço' à Praça do Japão neste domingo

(foto: Divulgação)

Moradores da região da Praça do Japão, no Batel, promovem neste domingo pela manhã (18), a partir das 9h30, um 'abraço' contra a implantação do ligeirão Santa Cândida/Batel, que vai exigir mudanças no local.

Pela manhã, haverá coleta de assinaturas contra o projeto da Prefeitura de Curitiba e depois, o abraço. O movimento conta com o apoio da comunidade local, comerciantes e ambientalistas, além de entidades como Câmara de Comercio Brasil Japão, Paróquia Santa Terezinha, Conselho de Segurança do Batel, Sindicato dos Taxistas, Lojas Maçônicas, Rotary Club e Lyons Club. O grupo já fez representação no Ministério Público do Paraná (MP-PR) e a aguarda um parecer.

O anúncio da implantação foi feito pela prefeitura foi feito no último dia 8. O prefeito Rafael Greca garantiiu na última segunda (12) em postagem no Facebook que o projeto do Ligeirões não vai interferir em nada a Praça do Japão, como os moradores temem. Segundo ele, haverá uma "correção viária mínima" na Avenida República Argentina para que os ônibus façam o retorno. "Vamos realizar correção viária mínima - de maior raio de curvatura , para permitir o retorno dos grandes ônibus - onde a praça do Japão encontra a av. República Argentina, obra de apenas 45 metros .Mais tarde a solução de urbanismo será substituída pela extensão da linha até o Capão Raso", disse ele. " Nossa oposição semeou a insídia de um desnessário movimento "SOS Praça do Japão". Desnecessário porque jamais faria mal a um espaço que ampliei e embelezei. Onde inclusive plantei as cerejeiras, entronizei a estátua de Buda, construí os lagos, portal e o Pavilhão Memorial da Imigração, encimado por cegonha de bronze dourado, lembrança do Kinkakuji da imperial e venerável Kyoto. A praça do Japão fica intacta."

O presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur, já tinha esclarecido na semana passada que não haverá interferencia na praça do Japão. "Éimportante dar essa tranquilidade para a população. O projeto do Ligeirao que foi precedido de audiências públicas. Essa linha não afetará a praça, até porque ela nem vai ter ponto na praça. A última estação será a Bento Viana. A correção viária é necessária apenas na Avenida República Argentina para que os ônibus façam o retorno", disse ele. De acordo com Jamur, a feirinha de orgânico, algumas vagas de estacionamento e o ponto de táxi serão relocados.

A previsão é que 36 mil usuários serão beneficiados pelo novo Ligeirão, com redução em 50% do tempo, do Norte Santa Cãndida para o Centro ou Batel. O tempo da viagem deve cair de 40 para 20 minutos.