Governo faz propaganda em redes sociais da intervenção no Rio

RANIER BRAGON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apesar de haver ainda poucas informações sobre o planejamento e as consequências práticas da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, o governo federal já começou a fazer propaganda da medida em suas redes sociais. No final da tarde deste sábado (17) o Palácio do Planalto divulgou vídeo em tom publicitário afirmando que "a intervenção vai levar segurança ao Rio de Janeiro" e que a medida, extrema, visa "devolver a tranquilidade ao cidadão". A propaganda é formada pelas imagens de militares das Forças Armadas nas ruas do Rio e afirma que o objetivo é proporcionar ao cidadão "esperança, confiança e segurança". "O Brasil não pode mais aceitar a morte de pessoas inocentes. Para isso, o governo do Brasil decretou a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. É hora de trazer tranquilidade para os brasileiros", diz texto do Twitter do Planalto. Neste sábado, Temer anunciou no Rio de Janeiro a criação do Ministério da Segurança Pública, mas também não deu informações sobre como ele funcionará na prática. A criação da pasta e a intervenção no Rio fazem parte de estratégia do presidente de criar uma marca para seu governo na área de segurança pública. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto afirmou que não se trata de campanha publicitária. "É apenas uma peça, uma ação pontual nas redes. Faz parte da cobertura da agenda do presidente, que realizou reunião sobre o tema neste sábado no Rio de Janeiro."