Terremoto é sentido por jogadores e interrompe partida no Reino Unido Comente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um terremoto interrompeu uma partida válida pela segunda divisão do País de Gales neste sábado (17), na cidade de Port Talbot. O epicentro do tremor foi poucos quilômetros ao norte da região, cuja maior cidade é Swansea. O susto ocorreu por volta das 14h30 no horário local e teve magnitude de 4.4 pontos na escala Richter. O jogo foi interrompido por alguns minutos, sendo retomado em seguida sem grandes problemas. Em texto em seu site oficial, o Port Talbot Town FC caracterizou a situação como "bizarra" e informou que "um tremor leve foi sentido por todos no gramado". Tremores desta magnitude não são comuns no Reino Unido: de acordo com a Inspeção Geológica Britânica, acontecem apenas a cada dois ou três anos. O evento que paralisou a partida, no entanto, foi o maior do país na última década. Jogavam Port Talbot e Taff's Well pela Segundona do País de Gales. O time da casa estava perdendo na ocasião do terremoto, mas conseguiu a virada por 2 a 1 no segundo tempo. A conta oficial da equipe no Twitter comentou o tremor inesperado. "Partida paralisada temporariamente. Um terremoto foi sentido na região. Incrível", escreveu.