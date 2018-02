Funcionários são sequestrados para religar luz em bairros do Rio

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Três equipes da distribuidora de energia Light foram sequestrados neste sábado (17) por criminosos para religar a luz em bairros afetados pelas chuvas da madrugada de quinta (15). A empresa informou que os incidentes ocorreram nos bairros de Campo Grande, na zona oeste, Ramos e Inhaúma, na zona norte. As equipes estavam a serviço na rua, quando foram abordadas por bandidos e levadas para outros locais. Foram liberadas logo após a realização do serviço. Não houve feridos, disse a companhia, que atua na região metropolitana da capital. Desde as fortes chuvas de quinta, que causaram grandes transtornos à população, ainda há áreas sem luz na cidade. Segundo a empresa, na quinta, 20% da base de clientes estavam sem fornecimento. Neste sábado, o número caiu para 2%, ou cerca de 88 mil residências. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Light informou que comunicou os incidentes à polícia.