São Caetano vence a Ferroviária no final, mas luta contra o rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogando em casa, o São Caetano venceu a Ferroviária, em 1 a 0, com um gol feito pelo atacante Carlão, aos 46 minutos do segundo tempo. Mesmo com a vitória, a equipe do ABC continua na lanterna do Grupo B, com sete pontos, além de amargar o pior ataque do Paulistão, com apenas quatro gols. A partida deste sábado (17) aconteceu no estádio Anacleto Campanella. Atrás do São Bento no Grupo C, com 12 pontos, a Ferroviária atualmente está na terceira colocação com nove pontos, que tem o Palmeiras como líder. Na próxima rodada da Paulista, a nona, o São Caetano vai jogar contra o São Bento, às 21h30, no Anacleto Campanella, no sábado (24). A Ferroviária vai enfrentar São Paulo, líder do Grupo B, às 17h do domingo (25), no Morumbi. Santos André e Bragantino empatam no ABC em 1 a 1 SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santo André e Bragantino empataram em 1 a 1, no jogo deste sábado (17), no estádio Bruno José Daniel, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O atacante Gerley abriu o placar para o Bragantino, aos cinco minutos do primeiro tempo. Já o empate do Santo André veio pelos pés de Hugo Cabral, ao 32 minutos do primeiro tempo. O time do ABC segue na terceira colocação do Grupo B, com oito pontos. Na classificação geral, a equipe é a 12ª colocada. O Bragantino ocupa a segunda colocação do Grupo A, com nove pontos. É o décimo colocado no geral. Os times voltam a campo pelo Campeonato Paulista no próximo fim de semana. No domingo (25), o Bragantino jogo contra o Novorizontino, às 11h, no Nabi Abi Chedid. O Santo André pega o Santos, às 19h30, no mesmo dia, na Vila Belmiro.