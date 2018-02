Aposta única de Curitiba (PR) leva o prêmio de mais de R$ 100 mi da Mega-Sena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aposta de Curitiba, no PR, acertou as seis dezenas do concurso 2015 da Mega-Sena sorteado neste sábado (17), em Vinhedo/SP, e levou o prêmio de R$ 104.545.829,37. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso, a ser realizado na quarta-feira (21), será de R$ 3 milhões. Os números sorteados foram: 17, 18, 27, 32, 39, 58. Confira o rateio: Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 104.545.829,37 Quina - 5 números acertados - 130 apostas ganhadoras, R$ 51.593,19 Quadra - 4 números acertados - 12.558 apostas ganhadoras, R$ 762,98 QUINA O concurso 4.608 da Quina deste sábado (17) também teve um único ganhador. Uma aposta de São Gonçalo, no RJ, levou o prêmio de R$ 3.778.853,40 . De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 600 mil. Os números sorteados foram: 15, 23, 37, 58, 75. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 3.778.853,40 Quadra - 4 números acertados - 140 apostas ganhadoras, R$ 3.298,71 Terno - 3 números acertados - 6.636 apostas ganhadoras, R$ 104,65 Duque - 2 números acertados - 154.164 apostas ganhadoras, R$ 2,47 TIMEMANIA O sorteio da Timemania não teve ganhador no concurso 1.145, que foi realizado neste sábado (17). As dezenas sorteadas foram: 12, 20, 24, 47, 49, 51, 64. O time do coração foi o Sergipe/SE. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 500 mil. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 32.511,42 5 números acertados - 113 apostas ganhadoras, R$ 822,03 4 números acertados - 2.133 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 20.300 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: Sergipe/SE - 4.048 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA Ninguém acertou os dois sorteios do concurso 1.757 da Dupla Sena realizado neste sábado (17). A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 1,5 milhão para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 13, 17, 22, 23, 24, 42. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 12, 13, 16, 23, 45, 49. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras R$ 2.776,21 Quadra - 4 números acertados - 1.025 apostas ganhadoras R$ 58,81 Terno - 3 números acertados - 17.321 apostas ganhadoras R$ 1,74 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 20 apostas ganhadoras R$ 2.373,66 Quadra - 4 números acertados - 844 apostas ganhadoras R$ 71,42 Terno - 3 números acertados - 17.056 apostas ganhadoras R$ 1,76 FEDERAL O concurso 05259 da Federal também ocorreu neste sábado (17). Confira os bilhetes sorteados e o rateio: 1º bilhete: 61090 - R$ 450.000,00 2º bilhete: 50484 - R$ 23.000,00 3º bilhete: 09342 - R$ 20.000,00 4º bilhete: 24371 - R$ 18.400,00 5º bilhete: 43127 - R$ 15.075,00