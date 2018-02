Briga em bar em Piraquara acaba com um morto e um ferido

(foto: Rede News 24 Horas)

Uma pessoa foi morta e outra baleada durante uma briga em um bar em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.A briga começou ainda dentro da casa noturna, que fica ao lado da prefeitura da cidade. Um dos envolvidos tirou uma arma e atirou contra o outro, que morreu na hora.

O autor dos disparos tentou fugir no seu carro, mas dois policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de folga estavam no estabelecimento e começaram uma perseguição. Segundo informações da Polícia Militar, o autor dos disparos tentou reagir e acabou baleado pelos policiais e está internado em estado grave no Hospital Cajuru, em Curitiba.

O homem que morreu é Jaderson Wandenbruck Biscotto, de 31 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).