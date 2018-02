Vídeo íntimo atribuído a Bocardi vaza nas redes sociais

(foto: Rede Globo)

O jornalista Rodrigo Bocardi, da Rede Globo, esta no trending topics do Twitter na manhã desta domingo (18). É que no sábado (17) foi divulgado nas redes sociais e chats um vídeo íntimo supostamente estrelado pelo jornalista. Há cenas de nudez fortes. Não há, no entanto, como afirmar que o vídeo seja verdadeiro, porque há chance de ser uma montagem.

O jornalista ainda não se manifestou sobre o vídeo, mas informações extraoficiais dão conta de que ele já contratou um advogado para tomar medidas contra a divulgação do material.

Seja verdadeiro ou falso, o tal vídeo não é uma novidade. “Prints” de supostas imagens extraídas desse vídeo caseiro (de baixa qualidade, feito com celular) já circulam desde 2016.

Rodrigo Bocardi de Moura, 42 anos, é casado e tem três filhos. Ele apresenta o Bom Dia SP e um dos âncoras substitutos do Jornal Nacional.