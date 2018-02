LEO BURLÁ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O reinado de Diego Cavalieri como absoluto na meta do Fluminense durou quase 7 anos. Sem seu antigo líder, o clube não conta mais com a figura de um titular absoluto no gol e promove uma espécie de vestibular para os concorrentes ao posto. Atual dono da posição, Júlio César viu o ídolo ir embora das Laranjeiras, mas acompanhou a chegada de De Amores e Rodolfo. Com mais tempo de clube, ele iniciou a temporada entre os 11, mas a concorrência está aberta e todos sabem que não há lugar cativo. Por ora, Júlio César vai defendendo sua posição. Na partida diante do Salgueiro, o goleiro foi pouco acionado, mas brilhou nas poucas vezes em que foi exigido. A competição ganha um componente extra que demonstra o pé de igualdade entre as três principais opções de Abel Braga para a posição. Como todos têm contrato até 31 de dezembro de 2018, o desempenho no ano será decisivo para a prorrogação do vínculo. A opção da diretoria em não renovar o acordo com Cavalieri abriu espaço para os dois recém-contratados. Reforço pedido pela torcida do Flu por meio de redes sociais, De Amores traz na bagagem o título de melhor goleiro do Mundial Sub-20 de 2013, edição na qual o Uruguai terminou com o vice-campeonato. Já Rodolfo estava no Atlético-PR quando foi anunciado, para a surpresa e questionamentos de muitos. Considerado um goleiro de muita explosão física, ele já foi suspenso por uso de cocaína e foi acusado de chamar o zagueiro Messias, do América-MG, de "macaco". Recomendado pelo diretor Paulo Autuori, com quem trabalhou no clube paranaense, e pelo preparador Marquinhos Lopes, o paulista chegou e recebeu a camisa 39. Eliminado da Taça Guanabara e classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, o Tricolor só volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h30, contra o Bangu, em Moça Bonita.