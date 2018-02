Luta contra queda no Gauchão vira real e Grêmio precisa de 50% para escapar

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A quinta derrota do Grêmio no Campeonato Gaúcho transformou a luta contra o rebaixamento em fato. Com míseros quatro pontos, o Tricolor precisa de duas vitórias nas quatro rodadas finais da primeira fase para evitar um cenário surreal: cair no estadual quatro meses depois de vencer a Libertadores pela terceira vez. Se a conta em si pode não dar tanta dor de cabeça, o contexto transforma tudo. Em meio aos jogos finais no Gauchão, o Grêmio decide a Recopa Sul-Americana e estreia na Libertadores. Ou seja, terá de rodar o elenco e depender de reservas e jovens. O uso deste expediente é um dos motivos para a campanha tão ruim do clube. Finalista do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, o Grêmio saiu de férias em 18 de dezembro e voltou um dia após a primeira rodada do Gauchão. Para iniciar o estadual, o Tricolor botou o chamado 'time de transição' em campo. A equipe B atuou nas quatro partidas iniciais e conseguiu no máximo um empate. Essa herança do time de transição tem pesado nos cálculos do elenco principal, que estreou com derrota diante do Cruzeiro-RS e venceu o Brasil-PEL na sequência. O revés para o Veranópolis, com escalação reserva, teve efeito nefasto na campanha e piora a projeção de futuro. Na quarta-feira, recebe o Independiente-ARG no segundo jogo da Recopa. Qualquer vitória garante o título ao Grêmio, que na primeira partida empatou em 1 a 1 fora de casa. A conquista pode eliminar qualquer crítica ao desempenho no estadual e até desfecho negativo. "O Grêmio, em primeiro lugar, busca os títulos mais importantes. Se der, e eu continuo acreditando no meu grupo, vamos brigar pelo Campeonato Gaúcho. Se não der, paciência. O Grêmio é grande, busca títulos grandes", disse Renato Gaúcho. Três dias depois da decisão, o Grêmio recebe o Novo Hamburgo em um confronto direto. Campeão estadual no ano passado, a equipe do Vale dos Sinos ainda não venceu. O clube já sabe que não poderá usar força máxima, pois na terça-feira seguinte estreia na Libertadores contra o Defensor-URU, em Montevidéu. "Sábado vai jogar o time reserva, já digo aqui. Nós somos humanos, quarta-feira temos um jogo. E na próxima terça-feira tem estreia na Libertadores. Para usar o mesmo time nesses três jogos só se eu botar robôs ali. Não dá ", avisou o treinador. Depois da estreia no grupo 1 da Libertadores, o Grêmio visita o Juventude, em 4 de março. O time de Caxias do Sul também não faz grande campanha e precisa pontuar para eliminar risco de queda e se aproximar de vaga às quartas de final. No dia 7 o Tricolor recebe o São Paulo-RS, outro adversário direto na ponta debaixo da tabela. E na última rodada ocorre o Gre-Nal, no estádio Beira-Rio.