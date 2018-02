'The Voice Kids' entra na fase das batalhas neste domingo; conheça os times 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após seis semanas da fase audições às cegas, o "The Voice Kids", reality musical infantil apresentado por André Marques na Globo, chega a chamada fase das batalhas neste domingo (18). Nesta etapa, as 72 crianças que entraram no programa se dividem em trios, que são acolhidos pelos técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone e Simaria. E caberá aos profissionais decidirem quem será o candidato que vai avançar na competição, após cada apresentação. Na fase seguinte, cada técnico terá oito vozes em seus times. Veterano no programa, Brown acredita que este é um dos momentos mais decisivos da atração para as crianças. "Eles saem da área de conforto e acabam interpretando coisas novas. Esse é o primeiro desafio. Quem se dá bem nisso se sai melhor na fase", diz. Já Claudia Leitte assume o nervosismo com a chegada de uma nova etapa do programa. "Na primeira fase, o principal diferencial pra mim, além de uma bela voz, é claro, sentir que o participante está passando um sentimento com a música e com a apresentação. Agora, nas batalhas, precisamos também avaliar os timbres e as características de cada um", afirma. Estreantes como técnicas do "The Voice Kids", as irmãs sertanejas Simone e Simaria estão empolgadas com a repercussão do programa. "Seguimos a voz do nosso coração. Sentimos a emoção do momento para selecionar as vozes mas, claro, estamos atentas também ao poder vocal de cada um", diz Simone. Conheça os participantes que preencheram as últimas vagas da fase "Audições às Cegas": A primeira a se apresentar no último dia de Audições às Cegas, no dia 11, foi Izabela Gois, de 11 anos. De Funilândia, Minas Gerais, ela cantou "As Quatro Estações", da dupla Sandy & Junior, e entrou para o time de Claudia Leitte. Em seguida veio o paulista Victor Hugo, de 14 anos. Da cidade de Limeira, ele escolheu "Madri", de Fernando & Sorocaba, e passou a integrar o time de Simone & Simaria. Quem também entrou para o time das coleguinhas foi Felipe Gaspar, de São Paulo. O menino de 12 anos animou o público com "Flor e Beija-Flor", sucesso de Henrique & Juliano com Marília Mendonça. Depois foi a vez de Sabrina Santos, de Barra dos Mendes, na Bahia. "Nada Mais", um clássico na voz de Gal Costa, foi a canção escolhida pela menina de 13 anos, que entrou para o time de Carlinhos Brown. Dando continuidade à tarde de apresentações, a carioca Maiara Morena, de 14 anos, escolheu "Não Deixe o Samba Morrer", e entrou para o time de Brown. Gio Ventura, de 13 anos cantou "Feeling Good", sucesso de Nina Simone, e entrou para o time de Brown. João Manoel, de 13 anos, apresentou de "Te Assumi Pro Brasil", de Matheus & Kauan e entrou para o time da dupla Simone & Simaria. Depois foi a vez de Mariana Ribeiro, de 14 anos, de Montes Claros. A mineira escolheu "Maria, Maria", de Milton Nascimento e entrou para o time de Claudia Leitte. Quem também entrou para o time da loira foi Rebeca Marques, de 11 anos, que apresentou Romaria, de Renato Teixeira. Em seguida, Livia Bernarde, de 11 anos, veio de Campinas direto para o time de Simone & Simaria, após cantar "Além do Arco-Íris". Ana Julia Costa, de 11 anos, escolheu "Retrato da Vida", de Djavan e Dominguinhos. De Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, ela entrou para o time de Claudia Leitte. Fechando o último dia de "Audições", Poliana Guaratuba, de 12 anos, escolheu "Eu Sei de Cor", de Marília Mendonça, e garantiu seu lugar no time de Brown. Os times que seguem para a fase das Batalhas: CARLINHOS BROWN: Giovanna Khair; Ana Vitória, Maria Clara e Mariana, Alane Freitas, Sofia Cordeiro, Isadora Emer, Matheus Loubet, Vivian Passos, Mariah Yohana, Guilherme Porto, Ranna Andrade, Felipe Machado, Larissa e Isabela, Arthur Rodrigues, Talita Cipriano, Valentina Roman, Nicolas Silva, Giovanna Alvarenga, Claudia Zanetti, Daniel Arthur, Sabrina Santos, Maiara Morena, Giovana Ventura, Poliana Guaratuba. CLAUDIA LEITTE: Pedro Sousa, Guilherme Martinez, Fabiana Moneró, Bia Rosa, Kaique Bueno, Gabriel Ciríaco, Mel Chaves, Fernanda Ouro, Yasmin Giacomini, Neto Junqueira, Marcos Prata, Morgana, Letícia Alves, Amanda Carregaro, João Guilherme , Ludmila Bruck, Victor Hugo, Dudu Marodini, Luma Sobral, Nicolle Castro, Izabela Gois, Mariana Ribeiro, Rebeca Marques, Ana Julia Costa. SIMONE E SIMARIA: Augusto Michel, Alerrandro Costa, Rayane Lima, Luis Henrique Schultz, Kayro Oliveira, Luan Gabriel, Nati Limma, Jennifer Campos, Gustavo Dezani, Ana Julia, Eduarda Brasil, Matheus Laurindo, Arthur Guilherme, Lorenzo Fortes, Jonhy Wlad, Victoria Andrade, Eduarda Back, Lorena Fiori, Guga Lima, Victor Hugo Dias, Felipe Gaspar, João Manoel, Livia Bernarde.