A reciprocidade está em baixa

Nos últimos dias, dois comentários diferentes que ouvi me chamaram atenção e me fizeram pensar no quanto exigimos dos outros sem oferecer nada em troca. Uma senhora viúva reclamava da cunhada:

Nossa, faz cinco anos que estou viúva e a Fulana nunca me telefonou pra saber como estou, pra me fazer uma visita ou ao menos pra conversar um pouco.

E a pergunta inevitável foi:

- Pois é... ela também é viúva há um tempão. A senhora já ligou alguma vez pra ela?

Visivelmente constrangida, ela reconheceu que também nunca havia telefonado para a cunhada pra saber como andavam as coisas.

No outro caso, uma mulher reclamava que a família do ex-marido fazia festas para as crianças e não convidava sua filhinha pequena. “Puxa, elas são priminhas, podiam ter convidado para o aniversário...” Mas quando a festa era do lado de cá, a família do ex também não havia sido convidada.

Casos assim nos mostram que estamos sempre prontos para acusar, sempre querendo ser acolhidos, mas raramente estamos dispostos a agir primeiro, tomando a iniciativa da aproximação. Julgar o outro como antipático e distante é muito fácil, mas muitas vezes não percebemos que é o nosso próprio comportamento que pode estar provocando esse distanciamento.

Fala-se que a Quaresma é tempo de conversão, de caridade e de penitência. Que tal fazermos deste período também um tempo de aproximação? Comecemos pelos “próximos mais próximos”. Olhe ao redor e perceba sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Será que não há alguém bem perto precisando de uma palavra, de um ombro, de um ouvido disposto a ouvir?

Por que esperar que a iniciativa seja sempre do outro? Por que julgar sempre que o outro falhou em não estar próximo? Tome a iniciativa. Procure. Perdoe. E pode ter certeza: o maior beneficiado será você mesmo. Perdoar alivia. Conversar faz bem. Buscar aproximação aquece o coração.

Adriane Werner. Jornalista, especialista em Planejamento e Qualidade em Comunicação e Mestre em Administração. Ministra treinamentos em comunicação com temas ligados a Oratória, Media Training (Relacionamento com a Imprensa) e Etiqueta Corporativa.