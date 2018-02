Coritiba vence o Foz nos pênaltis e vai à final da Taça Dionísio Filho

(foto: Divulgação / Coritiba)

O Coritiba está classificado para a final da Taça Dionísio Filho – o primeiro turno do Campeonato Paranaense. O time empatou com o Foz em 1 a 1 neste domingo (18), em Foz do Iguaçu, na partida válida pelas semifinais. Com isso, a vaga foi decidida nos pênaltis. E o time da Capital levou a melhor, ao vencer por 4 a 2.

Na Taça Dionísio Filho, os times enfrentaram os adversários da outra chave. Os dois melhores de cada grupo disputavam as semifinais, em jogo único. Como o Coritiba tinha campanha inferior à do Foz, a partida foi disputada em Foz do Iguaçu.

VEJA AQUI como atuaram os jogadores do Coritiba.

TABELA

Na final da Taça Dionísio Filho, o Coritiba vai enfrentar o Rio Branco, que eliminou o Atlético nos pênaltis – venceu por 6 a 5, após empate em 1 a 1no tempo normal. O jogo será no Couto Pereira, no próximo domingo (25). Como fez melhor campanha, o time coxa-branca tem direito ao mando de campo na final.

CAMPANHA

O Foz chegou à semifinal com uma campanha invicta. Em seis jogos, somou três vitórias e três empates. Contudo, o técnico Allan Aal deixou o clube na sexta-feira (16), após aceitar uma proposta da Portuguesa. Quem comandou a equipe no domingo foi o ex-meia Negreiros (ex-jogador do Coritiba, assim como o próprio Allan). Já o Coritiba fez uma campanha irregular. Em casa, somou apenas dois pontos em três jogos. Fora, venceu as três partidas disputadas.

TAÇA CAIO JÚNIOR

No domingo (4), o Coritiba inicia a disputa da Taça Caio Júnior – o segundo turno do Estadual. Nessa fase, os times jogam contra os rivais do mesmo grupo. O time coxa-branca estreia contra o Maringá, no Couto Pereira. Os dois melhores de cada chave vão para as semifinais. O campeão da Taça Caio Júnior decide o título estadual diante do vencedor da Taça Dionísio Filho.

COPA DO BRASIL

Nesta quinta-feira (22), o Coritiba entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil. Enfrenta o Uberlândia, em Minas Gerais, às 21h30. Nesta fase, a competição é disputada em jogo único. Quem vencer avança. Se houver empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

ESCALAÇÃO

O técnico Sandro Forner repetiu a escalação que derrotou o Toledo na quarta-feira (14). Até porque o atacante Kleber virou desfalque mais uma vez; não se recuperou de um desconforto muscular, segundo a comissão técnica. O esquema foi o 4-1-4-1.

PRIMEIRO TEMPO

Fora de casa, o Coritiba viu o Foz tomar a iniciativa. O time coxa-branca ficou recuado – chegou apenas duas vezes ao ataque nos primeiros 20 minutos – e ainda ficou sufocado na saída de bola. Volantes e meias ficaram enforcados na marcação e os zagueiros pecavam nos passes. Para piorar, o time levou 1 a 0 aos 18 minutos, gol de Luccas Brasil, de cabeça.

Mesmo depois do gol, o Coritiba demorou para reagir. Isso só ocorreu depois que Iago e Guilherme Parede, os dois meias-pontas, trocaram de lado, pouco antes dos 30 minutos. A partir daí, o time ao menos conseguiu arrematar ao gol adversário. Mas foi pouco: apenas quatro vezes, apenas uma na direção certa, nenhuma com grande perigo.

SEGUNDO TEMPO

Para o segundo tempo, Forner trocou Guilherme Parede por Kady, que ficou mais centralizado. O esquema se manteve e o Coritiba se entusiasmou. Sofreu alguns contra-ataques, mas conseguiu empatar o jogo aos 14 minutos, gol de Kady. Depois do gol, o jogo ficou mais movimentado. O Foz teve mais finalizações, mas o time coxa-branca também criou chances. Faltando 10 minutos, Forner trocou Alecsandro por Evandro no ataque. Aos 42, João Paulo substituiu Thiago Lopes, já visando a decisão por pênaltis. Ao fim de 90 minutos, o Coritiba somou 9 finalizações (3 certas), contra 13 (7 certas) do Foz.

FOZ 1 x 1 CORITIBA

Foz: Julio Cesar; Paulinho, Leandro Silva, Alex Maranhão e Anderson Tasca (Beltrame); Maycon Canário, Matheus Olavo, André Oliveira e Douglas (Mathiola); Raphael Alemão (Marcelo Soares) e Luccas Brasil. Técnico: Negreiros

Coritiba: Wilson; Marcos Moser, Thalisson Kelven, Romercio e William Matheus; Vitor Carvalho, Julio Rusch e Thiago Lopes (João Paulo); Iago, Alecsandro (Evandro) e Guilherme Parede (Kady). Técnico: Sandro Forner

Gols: Luccas Brasil (18-1º), Kady (14-2º)

Nos pênaltis: Foz 2 (Leandro Silva, Matheus Olavo; Luccas Brasil e Marcelo Soares erraram) x Coritiba 4 (lady, Iago, Julio Rusch e João Paulo)

Cartões amarelos: Luccas Brasil, William Matheus, Thalisson Kelven

Árbitro: Edilvado Elias da Silva

Local: Estádio ABC, em Foz do Iguaçu, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

18 - Gol do Foz. Paulinho cobra escanteio. Leandro Silva ganha de Romércio pelo alto. Luccas Brasil escapa de Marcos Moser e cabeceia para dentro

20 – Guilherme Parede tenta o cruzamento. Júlio César se antecipa a Alecsandro e pega

24 – Paulinho cruza. A bola vai direto a gol e Wilson pega

26 – Douglas recebe e arrisca da entrada da área. A bola assusta e sai à direita

27 –Wilson erra o passe na defesa. André Oliveira foca com a bola e tenta por cobertura, mas erra o alvo

28 – Julio Rusch cobra escanteio. Vitor Carvalho cabeceia com perigo, mas por cima

31 – Iago pega sobra e bate a gol. A bola bate em Thalisson Kelven e sai em tiro de meta

37 – Julio Rusch cobra falta e manda à direita do gol

39 – Iago cruza. Alecsandro cabeceia. Julio Cesar pega fácil

SEGUNDO TEMPO

6 – Após contra-ataque, Anderson Tasca arremata. A bola desvia em Marcos Moser e assusta, mas sai

8 – Iago puxa jogada pela esquerda, corta para o meio e arremata. A bola resvala na zaga e sai à direita do gol

11 – Anderson tasca cobra falta com força, mas torto. Raphael Alemão desvia no meio do caminho. Thalisson Kelven bloqueia

12 – Kady recebe de Vitor Carvalho na direita e cruza rasteiro para a área. Julio Cesar salta e intercepta o cruzamento

14 – Gol do Coritiba. Alecsandro toca para Julio Rusch, que faz o passe de calcanhar. Kady aparece livre e finaliza na saída do goleiro

15 – Leandro Silva cobra falta com força. Wilson pega

23 – Iago é lançado, ganha no tranco de um marcador e finaliza. Julio Cesar sai e salva

25 – Raphael Alemão recebe livre e finaliza. Wilson sai do gol por baixo e defende

29 – Após troca de passes, Matheus Olavo bate da entrada da área,0 com perigo, mas à esquerda do gol

34 – Luccas Brasi puxa jogada e cruza. A bola desvia em Thalisson Kelven. Marcelo Soares finaliza de voleio e manda para fora

35 – Kady bate de fora da área. A bola bate em um zagueiro, assusta e sai em escanteio

37 – Mathiola faz a jogada pela esquerda e deixa com Beltrame, que cruza tirando de Wilson. Marcelo Soares finaliza sem goleiro e Thalisson Kelven trava na hora H

38 – Beltrame finaliza e acerta Marcelo Soares. A bola volta para Beltrame, que chuta por cima

42 – Iago ganha jogada pela direita e cruza. Evandro ganha do goleiro pelo alto, mas cabeceia por cima

PÊNALTIS

Foz 0 x 0 Coxa. Luccas Brasil bate no canto esquerdo e Wilson defende

Foz 0 x 1 Coxa. Kady bate forte. Julio Cesar toca na bola, mas não evita o gol

Foz 1 x 1 Coxa. Leandro Silva rola à direita, deslocando Wilson

Foz 1 x 2 Coxa. Iago chuta forte, à meia-altura, no canto esquerdo

Foz 2 x 2 Coxa. Matheus Olavo bate à direita. A bola passa por baixo de Wilson

Foz 2 x 3 Coxa. Julio Rusch acerta o canto direito

Foz 2 x 3 Coxa. Marcelo Soares bate por cima do gol

Foz 2 x 4 Coxa. João Paulo manda no canto esquerdo