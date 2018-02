Embalado, Real Madrid vence o Betis em jogo de duas viradas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Embalado pela vitória sobre o PSG na última quarta-feira, o Real Madrid conseguiu mais um excelente resultado neste domingo (18). Em jogo de duas viradas, o time merengue venceu o Betis por 5 a 3, no Estádio Benito Villamarín, e chegou à quarta vitória em cinco jogos no Campeonato Espanhol. Asensio duas vezes, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo e Benzema anotaram os gols do triunfo. Mandi, Nacho (contra) e Léon marcaram para os donos da casa. O confronto foi marcado por emoção desde o início. Após abrir o placar logo nos primeiros minutos, o Real viu o adversário reagir e terminou o primeiro tempo em desvantagem. A reação veio no segundo tempo e o time comandado por Zidane reassumiu a vantagem para confirmar o triunfo. o Betis ainda esboçou uma reviravolta, mas acabou vendo os visitantes ampliarem. Com o resultado, o Real chega a 45 pontos e está um atrás do Valencia, terceiro colocado. A diferença para o líder Barcelona é de 17. O Betis estacionou nos 33 pontos e caiu para a nona colocação. Na próxima quarta-feira, o Real enfrenta o Leganes em jogo atrasado da 16ª rodada. Já o Betis tem a semana de folga e só volta a jogar no dia 26, diante do Levante. O Real Madrid deu a impressão de que controlaria a partida com facilidade. Aos 10 minutos, Cristiano Ronaldo recebeu passe de Lucas Vásquez na entrada da área e soltou uma bomba. O goleiro Adán conseguiu a defesa, mas Asensio aproveitou o rebote e meteu a cabeça na bola para empurrar para o fundo da rede. Apesar de ter saído atrás no placar, o Betis ditou o ritmo ao longo da etapa inicial. Os donos da casa dominavam o jogo e já haviam chegado ao menos três vezes com perigo quando, aos 33 minutos, Mandi ganhou disputa pelo alto com Casemiro e desviou de cabeça para o gol, empatando o marcador. Quatro minutos depois, veio a virada. Junior Firpo recebeu passe de Joaquín e bateu cruzado. Nacho se atrapalhou ao tentar contar e mandou contra a própria meta. Melhor para o Betis, que merecidamente terminou a primeira etapa em vantagem. A desvantagem do Real no placar não durou muito. Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Sergio Ramos deixou o resultado igual novamente. E em seu melhor estilo: após cobrança de escanteio, o defensor subiu mais alto do que todo mundo e cabeceou firme como um tiro para o gol. A bola ainda tocou o travessão antes de entrar. Se no primeiro tempo o Real Madrid sofreu ao ver o Betis assumir a vantagem em poucos minutos, na segunda etapa foi a vez dos comandados de Zidane darem o troco. Após o empate de Ramos, a virada saiu dos pés de Asensio aos 13 minutos. Bem posicionado, ele apareceu para completar cruzamento de Carvajal, que havia deixado três marcadores para trás em grande jogada individual. Novamente em vantagem, o Real aproveitou o bom momento e marcou o gol que deixou a equipe em situação ainda mais confortável. Aos 19 minutos, Cristiano Ronaldo recebeu passe de Casemiro, passou pela marcação e soltou uma bomba para ampliar. Depois de ficar dois gols atrás no placar, o Betis esboçou uma reação nos minutos finais. Aos 39, Léon diminuiu para o time da casa e deu esperança aos torcedores que compareceram ao Benito Villamarín. Nos acréscimos, porém, Benzema -que havia entrado no lugar de Cristiano Ronaldo pouco antes- marcou para definir o placar. Acostumado a bater recordes, Cristiano Ronaldo chegou a mais uma grande marca com a camisa merengue. Com o gol neste sábado, o português balançou a rede em 264 partidas pelo Real, igualando o feito de Raúl González. Ao todo, foram 432 gols de CR7 pelo clube.