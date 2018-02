Atlético é eliminado nos pênaltis pelo Rio Branco

Jogadores do Rio Branco comemoram a classificação dentro da Arena (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético está fora da disputa da Taça Dionísio Filho, o primeiro turno do Campeonato Paranaense 2018. A eliminação ocorreu com a derrota nos pênaltis por 6 a 5 para o Rio Branco, nesse domingo (dia 18) à tarde, na Arena da Baixada, na partida única da semifinal do torneio.

A final, em jogo único, no dia 25 de fevereiro (domingo), será entre o Rio Branco e o Coritiba, que eliminou o Foz na semifinal. O mando de campo é do Coritiba, que teve melhor campanha na primeira fase.

O segundo turno do Paranaense será a Taça Caio Junior. Os campeões das duas Taças vão disputar a final do campeonato estadual.

Na decisão por pênaltis, acertaram para o Atlético: João Pedro, Ederson, Giovanny, Renan Lodi e Felipe Dorta. Os únicos a desperdiçarem foram Yago (goleiro defendeu) e Vitor Naum (trave). Converteram para o Rio Branco: Raul, Victor, Vandinho, Jhones, Thiagão e Marco Túlio. Só Fernando errou (goleiro defendeu).

No jogo, o Atlético teve 73% de posse de bola e somou 20 finalizações contra cinco do Rio Branco. Clique aqui para ver a análise do técnico Tiago Nunes.

NÚMEROS

A partida desse domingo era o duelo do melhor ataque da competição, o Rio Branco, com nove gols, e a defesa menos vazada, o Atlético, com um gol sofrido.

No Paranaense, o Atlético segue com a melhor campanha geral, com 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Rio Branco tem a sétima campanha, com 1 vitória, 5 empates e 1 derrota.

Atlético segue invicto em 2018, com quatro vitórias e quatro empates). Desses jogos, sete foram com os aspirantes.

Na Arena, o Furacão não perde desde 11 de novembro (1 a 0 para o Corinthians). São três meses e sete jogos de invencibilidade.

ESCALAÇÕES

O time de aspirantes do Atlético teve força máxima para a partida, inclusive com os retornos de Santos, Zé Ivaldo e Bruno Guimarães, que ficaram com a equipe principal para o jogo-treino com o Corinthians. O esquema tático era o 4-2-3-1 de sempre. A linha de três meias ofensivos tinha Yago (esquerda), Demethryus (centro) e João Pedro (direita). O Rio Branco, que também entrou completo na partida, usou o 4-1-4-1 para se defender e o 4-3-3 para atacar.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético começou controlando o jogo e rodando a bola tentando encontrar uma brecha na defesa adversária. Foi difícil. O Rio Branco era eficiente e organizado na marcação. O time da casa tentou de tudo: infiltração dos volantes na área, avanço dos laterais e trocas de posições. Apesar do esforço dos jogadores e da variação de jogadas, pouco criou no setor ofensivo. A equipe visitante também não conseguiu atacar e em raros momentos esboçou contra-ataques.

CONTUSÕES

Aos 16 do 1º, o Rio Branco perdeu seu especialista na bola parada, o lateral-esquerdpo Thiaguinho. Ele saio lesionado. Aos 29, outra contusão. Saiu Rodrigo Jesus e entrou Damião.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético voltou melhor para a etapa final e conseguiu encontrar espaços quando trocou passes com mais rapidez. O Rio Branco cansou, quase não pegou na bola e levou sufoco. Aos 7, Ederson desperdiçou chance na cara do gol, após cruzamento rasteiro de Yago. Aos 9, Ederson chutou perto, de fora da área. Aos 21, o time perdeu um contra-ataque de três contra dois. Aos 24, Ederson demorou para finalizar, na cara do gol, e o zagueiro bloqueou. Aos 32, Tcharlles cometeu falta em Cascardo, levou o 2º amarelo no jogo e acabou expulso. A pressão aumentou, mas o Atlético seguiu desperdiçando chances dentro da área.

SUBSTITUIÇÕES

A primeira troca no Atlético foi aos 22 do 2º. Saiu Demethryus e entrou o meia Felipe Dorta. Aos 32, logo após a expulsão no Rio Branco, Tiago Nunes deixou o Furacão mais ofensivo, com a saída do volante Bruno Guimarães e colocou o meia-atacante Giovanny. Aos 43, saiu o lateral Cascardo e entrou o atacante Vitor Naum. Felipe Dorta passou para a lateral. No total, foram 13 boas jogadas ofensivas do Atlético no 2º tempo contra uma do Rio Branco.

ATLÉTICO 0 x 0 (5 x 6) RIO BRANCO

Atlético: Santos; Cascardo (Vitor Naum), Zé Ivaldo, Emerson e Renan Lodi; Deivid, Bruno Guimarães (Giovanny), Demethryus (Felipe Dorta), João Pedro e Yago; Ederson. Técnico: Tiago Nunes

Rio Branco: Jhones; Raul, Thiagão, Victor e Thiaguinho (Maringá); Kessi, Marco Túlio e Luiz Camargo; Rodrigo Jesus (Damião), Vandinho e Tcharlles. Técnico: Maurílio

Expulsão: Tcharlles (32-2º)

Cartões amarelos: Tcharlles, Damião, Jhones (RB). Emerson, Zé Ivaldo, Cascardo (A).

Árbitro: Leonardo Sigari Zanon

Público: 9.775

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

13 – Bola longa do Rio Branco. Emerson desvia de cabeça, para trás. Vandinho sai na cara do gol, mas Zé Ivaldo chega por trás e tira para escanteio.

22 – Ederson aparece na ponta direita e cruza rasteiro. Deivid, na cara do gol, finaliza de carrinho. O goleiro salva.

35 – Cruzamento. Cascardo tira. O Rio Branco reclama pênalti, alegando toque no braço do defensor do Atlético.

36 – Renan Lodi invade a área, cai ao dividir com Tcharlles e pede pênalti.

45 – Deivid dribla um e chuta de fora da área. A bola passa perto, ao lado.

Segundo tempo

3 – Falta de média distância. Maringá chuta no canto. Santos segura.

7 – Yago avança pela direita e cruza rasteiro. Ederson se atira, na cara do gol, e chuta sobre o gol.

9 – Ederson arrisca do bico da área. A bola passa perto, sobre o gol.

21 – Contra-ataque. Ederson toca para Demethryus, que rola para Yago. Ele chuta em cima do zagueiro e perde grande chance.

24 – Yago toca para Ederson, na cara do gol. Ele demora para chutar e a zaga bloqueia.

27 – João Pedro cobra escanteio. Zé Ivaldo cabeceia. O goleiro segura.

30 – Bruno Guimarães cruza. Ederson cabeceia no canto. O goleiro espalma.

36 – Renan Lodi cruza. Ederson cabeceia ao lado.

40 – Dorta cruza. Ederson se atira na bola e finaliza ao lado do gol.

42 – Contra-ataque. Giovanny e Dorta deixam Yago na cara do gol. Ele chuta e o goleiro salva.

45 – Dorta arrisca do bico da área. A bola passa perto.

48 – Renan Lodi chuta cruzado. O goleiro espalma.

49 – Dorta cruza. Emerson cabeceia perto, ao lado.