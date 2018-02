Atari investe na criação de sua própria bitcoin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ícone nos anos 1980 com os jogos Pac-Man e Invasores do Espaço, a Atari anunciou que lançará sua própria bitcoin, a Atari Token. A companhia francesa, que chegou a pedir falência em 2013, comprou 15% de participação na empresa Infinity Networks, que está produzindo uma plataforma de entretenimento digital. Não houve desembolso da Atari no negócio, mas o empréstimo da sua marca para batizar a moeda digital em troca das ações da Infinity. O jogo na Atari é apostar no mercado on-line de jogos. Além da aquisição, ela está ampliando a parceria com a Pariplay, empresa digital focada em cassino on-line. Ainda neste ano, a promessa é de que sites do ramo sejam lançados com muitos jogos do Atari disponíveis. Neles, apostas poderão ser feitas com moedas reais ou virtuais.