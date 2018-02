Com polêmicas e boa estreia de argentino, Atlético-MG vence América-MG no Horto

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o América no estádio Independência, na tarde deste domingo (18), por 3 a 0. Róger Guedes (duas vezes) e Ricardo Oliveira fizeram para a equipe alvinegra no jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Com o resultado, o Atlético chega à terceira colocação do Estadual, com 11 pontos conquistados, dois a menos que o América, o vice-líder. O Cruzeiro, com 19, ocupa a primeira colocação do torneio. O que mais marcou o duelo ocorrido no Horto foi a arbitragem. O assistente Guilherme Dias Camilo validou um gol polêmico do Atlético e deixou de marcar um para o América em lance semelhante. Róger Guedes foi o principal jogador do Atlético-MG na Arena Independência. O atacante teve boas chances de marcar e até exigiu uma defesa do goleiro Glauco no primeiro tempo. Mas a sua participação mais importante foi o gol marcado nos acréscimos da etapa inicial. Ele aproveitou sobra em finalização de Ricardo Oliveira para cabecear. O goleiro até tentou cortar, mas a arbitragem assinalou gol do Atlético. O fato revoltou a equipe mandante, que alega que a bola não entrou completamente no lance. Outro destaque alvinegro foi a estreia de Tomás Andrade. O argentino entrou aos 38 minutos do segundo tempo e precisou apenas de oito minutos para brilhar em campo. Ele deu passe para o segundo gol de Róger Guedes e ainda deixou Ricardo Oliveira em ótima condição para assegurar o triunfo. Do outro lado, Aylon foi o pior pel América. Escalado pelo lado direito do gramado, o atacante tinha a incumbência de acompanhar as investidas dos homens de frente do Atlético-MG. Contudo, cometeu muitos erros e acabou substituído por Renan Oliveira no segundo tempo. Depois de o Atlético-MG ir para o intervalo com a vantagem, a volta para o segundo tempo foi polêmica logo aos 4min. Marquinhos aproveitou passe de Rafael Moura e cabeceou firme. Victor defendeu, mas não o suficiente para afastar a bola. Dentro da meta, Gabriel afastou o perigo, mas a arbitragem não validou o lance. A jogada gerou ainda mais revolta à equipe de Enderson Moreira. O triunfo atleticano ficou praticamente assegurado aos 40min, com o segundo gol de Róger Guedes, que recebeu passe de Tomás Andrade pela direita e chutou cruzado para ampliar. Selando o placar, Ricardo Oliveira recebeu cruzamento de Tomás Andrade, pela esquerda, e marcou o terceiro do Atlético aos 46min. AMÉRICA-MG Glauco; Norberto, Messias, Rafael Lima, Giovanni; Zé Ricardo, Juninho, Serginho (Marquinhos), Aylon (Renan Oliveira); Luan (Carlinhos), Rafael Moura. T.: Enderson Moreira ATLÉTICO-MG Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos; Adilson, Elias, Otero (Tomás Andrade), Erik (Juan Cazares); Róger Guedes (Luan), Ricardo Oliveira. T.: Thiago Larghi Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Juiz: Igor Júnio Benevenuto Cartão amarelo: Aylon, Rafael Lima, Renan Oliveira (América-MG); Gabriel, Rómulo Otero (Atlético-MG) Gols: Róger Guedes, aos 45min do primeiro tempo e aos 40min do segundo tempo, e Ricardo Oliveira, aos 46min do segundo tempo