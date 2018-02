ATUAÇÕES: Thalisson Kelven e Kady e destacam no Coritiba

(foto: Divulgação / Coritiba)

O zagueiro Thallisson Kelven e o meia-atacante Kady foram os destaques do Coritiba na partida deste domingo (18). O time empatou em 1 a 1 com o Foz, em Foz do Iguaçu, pela Taça Dionísio Filho – o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Depois, os coxas-brancas venceram nos pênaltis.

Wilson (7,0)

Seguro na partida. Não teve culpa no gol. Defendeu um pênalti

Marcos Moser (5,0)

Teve muita dificuldade na marcação e na saída de bola

Thalisson Kelven (7,5)

Tirou quase tudo da área. E ainda salvou um gol certo no fim

Romercio (6,0)

Algumas falhas na saída de bola. Foi bem nos desarmes

William Matheus (4,5)

Levou um baile dos jogadores que caíram pelo seu lado. E foi mal nos passes

Vitor Carvalho (5,5)

Razoável na marcação, ajudou pouco em outros fundamentos

Julio Rusch (6,5)

Esforçado. Um belo passe para o gol. Converteu o pênalti

Thiago Lopes (5,5)

Correu bastante, mas errou a maioria das jogadas

João Paulo (6,0)

Entrou aos 42-2º, só para bater pênalti. E converteu

Iago (6,5)

Fez algumas jogadas razoavelmente boas pelas pontas. Converteu o pênalti

Alecsandro (6,0)

Errou bastante, mas se esforçou. Colaborou de forma decisiva no gol

Evandro (sem nota)

Entrou aos 35-2º. Teve uma boa chance no fim, mas errou

Guilherme Parede (5,0)

Inoperante pelo lado esquerdo e pelo lado direito

Kady (7,5)

Entrou e mudou o jogo. Fez um gol e criou jogadas. Converteu o pênalti