Volta às aulas aumenta tráfego nos horários de pico

Hoje, as aulas nas redes públicas do Estado e do município têm início. Em Curitiba são quase 300 mil estudanrtes — 141 mil apenas na rede municipal. O início do ano letivo, tradicionalmente, também é complicador para o trânsito, que cresce cerca de 30% nos horários de pico do início da manhã e da tarde e no fim do dia. E todas as vezes que as aulas são retomadas, uma das principais preocupações é exatamente com o trânsito.

Uma das primeiras lições deste ano na rede municipal de ensino, por exemplo, será envolver crianças, estudantes, profissionais e funcionários em ações educativas sobre o trânsito. A primeira atividade será na Escola Municipal Professor Brandão, no Alto da Glória. As atividades envolvem policiais militares, guardas municipais e agentes da Setran, que fazem abordagens a professores, pais, responsáveis, estudantes e motoristas de transporte escolar. O trabalho será realizado em unidades da rede pública (municipais e estaduais) até 5 de março.