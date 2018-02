Curitiba terá calendário conjunto de segurança viária

O Detran Paraná, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar (BPTran), Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba e o Observatório Nacional de Segurança Viária lançam, hoje, o Grupo Trânsito Seguro.

Criado para trabalhar em um calendário conjunto de atividades educativas de trânsito, o grupo vai aumentar a capacidade de atendimento aos cidadãos em ações educativas de trânsito. As primeiras ações serão na Operação Volta às Aulas 2018, em escolas municipais e estaduais, que começam amanhã e seguem até 5 de março.

O lançamento acontece na sede do Detran-PR, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2940 , no Tarumã.