'Três Anúncios para um Crime' se consagra no Bafta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 15 dias do anúncio dos vencedores do Oscar, "Três Anúncios para um Crime" se consagrou como melhor filme no Bafta, considerado o "Oscar inglês", neste domingo (18). Além de receber o maior prêmio da noite, o filme de Martin McDonagh levou as estatuetas de melhor atriz (Frances McDormand), melhor ator coadjuvante (Sam Rockwell), melhor roteiro original e melhor filme britânico.

Em seu discurso de agradecimento ao receber o principal troféu da noite, McDonagh considerou o longa "esperançoso em uma série de maneiras, mas também raivoso". "Como vimos esse ano, a raiva às vezes é a única maneira de fazer as pessoas ouvirem e mudarem", afirmou.

Os temas que pautaram o discurso do diretor e de vários outros premiados da noite foram a defesa do protagonismo feminino e o apoio ao movimento "MeToo", que denuncia casos de assédio. Como forma de apoio à causa, várias atrizes repetiram o feito da cerimônia de premiação do Globo de Ouro em janeiro deste ano e foram vestidas de preto. Grande vencedor da noite, "Três Anúncios para um Crime" se passa em uma pequena cidade fictícia de Missouri ?Estado americano que se situa na metade mais pobre dos Estados Unidos.

Mildred (Frances McDormand) é uma mãe que vive o luto de uma filha que foi estuprada e morta à beira de uma estrada. Depois que meses se passam e o crime não é solucionado, Mildred decide pagar por três outdoors em uma estrada próxima à entrada da cidade para criticar a morosidade da polícia. Considerado o favorito da noite pelo número de indicações, "A Forma da Água", dirigido por Guillermo del Toro, romance fantástico entre um ser aquático e a faxineira de um centro de pesquisas, levou apenas três das 12 estatuetas: melhor direção, melhor trilha sonora e melhor direção de arte.

Gary Oldman confirmou o favoritismo entre os atores, no papel do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, em "O Destino de uma Nação". O longa também levou o prêmio de melhor maquiagem. Indicado a três categorias, "Eu, Tonya", sobre a controversa patinadora americana Tonya Harding, venceu em melhor atriz coadjuvante, com Allison Janney. Na categoria melhor animação, o longa da Disney Pixar sobre o Dia dos Mortos mexicano "Viva - A Vida É uma Festa" confirmou o favoritismo e levou a estatueta.

Veja a lista completa de vencedores abaixo: Melhor filme - "Três Anúncios para um Crime", de Martin McDonagh Melhor direção - Guillermo del Toro, por "A Forma da Água" Melhor atriz - Frances McDormand, por "Três Anúncios para um Crime" Melhor ator - Gary Oldman, por "O Destino de uma Nação" Melhor atriz coadjuvante - Allison Janney, por "Eu, Tonya" Melhor ator coadjuvante - Sam Rockwell, por "Três Anúncios para um Crime" Melhor Filme Britânico - "Três Anúncios para um Crime" Melhor roteiro original - "Três Anúncios para um Crime" Melhor roteiro adaptado - "Me Chame Pelo Seu Nome" Melhor curta britânico - "Cowboy Dave" Melhor curta-metragem de animação britânico - "Poles Apart" Melhor filme de diretor, roteirista ou produtor britânico estreante - "I Am Not a Witch", de Rungano Nyoni Melhor filme estrangeiro - "A Criada", de Park Chan-wook Melhor documentário - "I Am Not Your Negro", de Raoul Peck Melhor Animação - "Viva - A Vida É Uma Festa", de Lee Unkrich Melhor Trilha Sonora Original - "A Forma da Água" Melhor fotografia - "Blade Runner 2049" Melhor edição - "Em ritmo de fuga" Melhor Direção de Arte - "A Forma da Água" Melhor Figurino - "Trama Fantasma" Melhor Penteado e Maquiagem - "O Destino de uma Nação " Melhor Mixagem de Som - "Dunkirk" Melhores Efeitos Visuais - "Blade Runner 2049" Estrela em ascensão - Daniel Kaluuya, por "Corra"