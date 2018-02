Casos de dengue mantêm ritmo de queda de 2017

Aplicação de fumacê (foto: Arquivo/SECS)

Os casos de dengue no Paraná no novo ano epidemiológico iniciado em julho de 2017 mostram uma situação estável no Estado. Até o dia 6 de fevereiro, data da divulgação do último boletim pela Secretaria de Saúde, eram confirmafos 447 casos no Paraná. No mesmo período do ano passado eram 473, uma diferença de cerca de 5%. O ano epidemiológico de 2016/2017 foi o de menor número de casos no Estado — foram 870 no total.

Apesar dos números serem favoráveis, as autoridades sanitárias insistem que os cuidados devem ser mantidos. Paranaguá, por exemplo, que foi o município mais atingido pela doença no ano epidemiológico de 2015/2016 — quando o Paraná registrou o recorde de ocorrências, com mais de 56 mil casos e 63 mortes — iniciou na semana passada, um novo ciclo de aplicação do fumacê nos bairros da cidade, dando continuidade ao trabalho iniciado em dezembro passado.

O secretário Paulo Henrique de Oliveira salienta os esforços que vêm sendo realizados pela Prefeitura de Paranaguá desde o início do ano passado para conseguir afastar o perigo de uma nova epidemia da dengue, igual à que ocorreu em 2016 e resultou em milhares de doentes e 29 mortos na cidade. “Não queremos que essa tragédia venha ocorrer novamente", disse.