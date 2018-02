Cerca de 500 moradores da região da Praça do Japão, no Batel, promoveram ontem pela manhã,,um 'abraço' contra a implantação do ligeirão Santa Cândida/Batel, que vai exigir mudanças no local.

Houve coleta de assinaturas contra o projeto da Prefeitura de Curitiba e depois, o abraço. O grupo já fez representação no Ministério Público do Paraná (MP-PR) e a aguarda um parecer.

O anúncio da implantação foi feito pela prefeitura foi feito no último dia 8. O prefeito Rafael Greca garantiiu na última segunda (12) em postagem no Facebook que o projeto do Ligeirões não vai interferir em nada a Praça do Japão, como os moradores temem. Segundo ele, haverá uma "correção viária mínima".