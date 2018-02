Acesso à BR-277 terá bloqueio nesta terça em São José dos Pinhais

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de São José dos Pinhais, informa aos motoristas, pedestres e usuários do transporte público que amanhã, das 9 às 13 horas, haverá bloqueio total, na alça que dá acesso à BR-277 pela Rua Tiradentes — sentido Paranaguá, no bairro Parque da Fonte. O bloqueio acontecerá em decorrência da realização de obras para a construção de uma passarela no local conforme mapa que ilustra a ação.

O Demutran orienta que os motoristas redobrem a atenção durante a realização das obras e que procurem rotas alternativas. A plataforma WAZE também fornecerá dados os usuários do aplicativo.