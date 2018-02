Ricardo Barros é o convidado do Roda Viva desta semana

O ministro Ricardo Barros, da Saúde, é o convidado desta segunda-feira (19) do programa Roda Viva às 22h15, na TV Cultura. Barros assumiu o Ministério da Saúde desde o início do governo Temer, em maio de 2016. Ele deve falar aos especialistas e jornalistas sobre questões públicas relacionadas à pasta, como o combate à febre amarela, questões relacionadas ao SUS e à gestão dos recursos do Ministério em áreas como atenção básica e hospitalar. Também pode ser indagado sobre questões da política nacional.

