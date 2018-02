Temperaturas voltam a subir em todo o Estado, mas tempestades voltam

Desde domingo (18), o calor e umidade voltaramao Paraná, ainda que em níveis baixos e médios da atmosfera. As temperatuas máximas sobem, mas as tempestades de fim de tarde também voltam, segundo o Instituto Simepar. A semana, no entanto, ainda terá temperaturas mínimas baixas, chegando a 14 graus.

Nesta segunda-feira (19), o clima não muda muito. A previsão é de pancadas de chuva, e a máxima chega aos 26 graus. Na terça (20), a máxima bate os 25 graus e novamente deve ter tempestade no fim do dia. Na quarta (21) e quinta (22), as máximas reamente sobem e batem os 28 graus, mas a chuva deve ser menos forte, de acordo com o Simepar. Todo o Paraná segue a mesma previsão.