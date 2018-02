ATUAÇÕES: João Pedro foi o pior em campo na Arena da Baixada

João Pedro (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense empatou em 0 a 0 com o Rio Branco, nesse domingo (dia 18), na partida única da semifinal da Taça Dionísio Filho - o primeiro turno do Campeonato Paranaense. Na decisão por pênaltis, o time de Paranaguá venceu por 6 a 5. Veja uma avaliação individual dos jogadores do Furacão na partida:

Santos (6,5)

Defendeu um pênalti. Seguro no tempo normal.

Cascardo (5,5)

Razoável no apoio e na marcação, com alguns errinhos.

Vitor Naum (5,0)

Entrou aos 43-2º. Perdeu sua penalidade. Fora isso, jogou pouco.

Zé Ivaldo (6,5)

Quase marcou um gol e mostrou tranquilidade na saída de bola.

Emerson (5,5)

Irregular nas bolas altas, na saída de bola e na marcação.

Renan Lodi (6,0)

Forte no apoio, com bons dribles, chutes e cruzamentos.

Deivid (6,5)

O motor do time no 1º tempo. Atacou e defendeu muito. Razoável no 2º tempo.

Bruno Guimarães (6,5)

Mostrou qualidade e visão de jogo com a bola. Razoável na marcação.

Giovanny (6,0)

Entrou aos 32-2º. Converteu seu pênalti e puxou dois bons contra-ataques.

Demethryus (5,5)

Irregular. Começou bem, com bons passes, mas se perdeu em campo depois.

Felipe Dorta (6,0)

Entrou aos 22-2º. Converteu seu pênalti e criou três chances. Errou um chute.

João Pedro (4,5)

Erros em lances fáceis e apatia em momentos cruciais do jogo.

Yago (5,0)

Alguns bons dribles, mas desperdiçou duas chances. Também errou seu pênalti.

Ederson (5,0)

Criou duas chances, mas foi mal em três finalizações. Um bom chute a gol.