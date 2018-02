(foto: Franklin de Freitas)

Em meio à intensa discussão sobre o auxílio-moradia pago a juízes e promotores, o deputado federal paranaense Rubens Bueno (PPS) anunciou que pretende entregar em março seu parecer sobre o projeto que regulamenta o teto salarial do funcionalismo público. Bueno adiantou que vai propor que o pagamento de auxílio-moradia fique restrito a servidores que tenham de sair de sua cidade para trabalhar em outro local temporariamente. O projeto redefine o que deve e o que não deve ser submetido ao teto previsto na Constituição para todo o funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 33.700 mensais.

Adicional

Para o relator, o mais correto seria a limitação do benefício, hoje pago, por exemplo, a juízes e procuradores. “Se a pessoa tem domicílio em algum lugar do País e vai prestar um serviço eventual ou um trabalho por tempo determinado em outro lugar, ela precisa ser indenizada. Porém aquela que está trabalhando onde tem residência fixa não pode receber auxílio-moradia”, defendeu. No ano passado, em audiência pública da comissão, representantes de associações de juízes e de defensores públicos sugeriram o fim do auxílio-moradia em troca de um adicional por tempo de carreira.

Fim de feira

O ex-prefeito de Araucária (Região Metropolitana de Curitiba), Rui Alves de Souza (PTC), foi condenado pelos crimes de peculato e concussão. A decisão decorre de denúncia oferecida pelo Ministério Público na segunda fase da Operação Fim de Feira e também culminou na condenação da filha e do genro do ex-prefeito. O ex-prefeito já havia recebido a sentença de 50 anos de prisão pelos crimes de concussão, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Nomeação

Desta vez, a pena do ex-prefeito, que está preso desde 20 de dezembro de 2016, foi fixada em cinco anos, dois meses e vinte dias de reclusão. A filha foi condenada a dez anos e oito meses de prisão e o genro, a três anos, seis meses e vinte dias. Segundo o MP, a segunda fase da operação evidenciou que Souza nomeou seu genro para assessor de secretário municipal na prefeitura a pedido da filha. Ele também nomeou uma amiga da filha para ocupar o cargo de assessora de secretário municipal. O salário correspondia a R$ 9,1 mil, dos quais 70% seriam repassados aos réus como condição para a manutenção da servidora no cargo.

Lixo

A vereadora Maria Leticia Fagundes (PV) apresentou projeto que pretende alterar a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) dos imóveis não residenciais de Curitiba, para que passe a ser proporcional ao tamanho do estabelecimento. Segundo a proposta, os conjuntos comerciais passariam a pagar valores proporcionais e progressivos sobre os R$ 471,60 cobrados dos imóveis não residenciais. Assim, serão pagos conforme as seguintes metragens: até 30 m², pagariam 30% do valor; de 31 a 50 m², 50% do valor; e imóveis com mais de 50 m², arcariam com o custo integral do imposto. O projeto altera a lei complementar 40/2001, que dispõe sobre o Código Tributário de Curitiba.

Distorções

Segundo a justificativa, a desvinculação da taxa do lixo do IPTU aprovada no ano passado, dentro do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN) teria causado “muitas distorções”, em especial aos imóveis de pequeno porte, como escritórios e consultórios que, na opinião de Maria Leticia, geram pouco lixo. “Portanto não é justo que um pequeno conjunto comercial pague o mesmo valor de taxa de lixo que uma empresa de grande porte, instalada em um espaço muito maior, onde há muito mais funcionários, e consequentemente, muito mais lixo produzido”, avalia a vereadora.