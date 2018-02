Técnico fala sobre o '20 a 5' do Atlético sobre o Rio Branco

Tiago Nunes (foto: Geraldo Bubniak)

O técnico do time de aspirantes do Atlético Paranaense, Tiago Nunes, falou nesse domingo (dia 18) sobre a eliminação na Taça Dionísio Filho, ocorrida na decisão por pênaltis contra o Rio Branco. No tempo normal, o time da capital dominou o adversário com 73% de posse de bola e 20 finalizações contra cinco. Os dados foram citados pelo próprio treinador. “Não lembro de nenhuma chance do adversário. Mas o futebol é assim. Se você desperdiça chances acaba pagando o preço”, lamentou.

Em relação ao desempenho da equipe, Tiago Nunes fez elogios. “Estou orgulhoso pelo que apresentaram”, disse. “Fiz questão de elevar o moral deles [jogadores]. Temos que lembrar que fizemos a melhor campanha entre todas as equipes. Temos que lembrar que estamos invictos, não perdemos, e que sofremos só um gol”, destacou. “Sabemos que desenvolvemos um bom trabalho”, completou.

Sobre as chances perdidas, Tiago Nunes tentou explicar. “Se eu falar que faltou qualidade, não estou sendo leal aos meus atletas. Faltou talvez um pouco de frieza, realmente, para colocar a bola para dentro. Mérito também do goleiro adversário, que conseguiu fazer boas defesas”, argu,entou.

Para o treinador, a derrota não vai afetar negativamente o ambiente de trabalho no clube. “O nosso ambiente de trabalho fica fortalecido com essa desclassificação”, garantiu.