Contra o Red Bull, Carille pode sacar Jadson no Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico do Corinthians, Fábio Carille, deve fazer mudanças na equipe que enfrentará o Red Bull Brasil, nesta segunda-feira (19), às 20h, em Campinas, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Depois de o time sofrer duas derrotas seguidas, 2 a 1 para o Santo André e 1 a 0 para o São Bento, o treinador corintiano fez testes no treino de sábado (17). Ele sacou o meia Jadson para a entrada do volante Camacho. Com isso, a equipe deixaria o sistema 4-1-4-1 e voltaria a atuar no 4-2-3-1, usado em boa parte do ano passado, quando o clube faturou o Paulista e o Brasileiro. Durante esse mesmo treinamento, o meia Marquinhos Gabriel machucou o joelho direito. Exames constataram que o jogador teve uma lesão no ligamento colateral medial, mas a necessidade de cirurgia foi descartada no momento. O tempo de recuperação é de no mínimo um mês. O Corinthians, líder do Grupo A com 12 pontos, terá do outro lado um velho conhecido, o goleiro Julio Cesar, que defendeu o clube alvinegro de 2005 a 2014. O Red Bull Brasil é o terceiro colocado do Grupo D e vem de uma vitória por 2 a 0 contra o Novorizontino. reforço Na manhã de sábado, o volante Ralf assinou contrato de dois anos com o Corinthians. O jogador estava livre desde o final do ano, quando se desligou do Beijing Guoan, da China. Ele ainda não tem data para reestrear. RED BULL Julio Cesar; Éverton Silva, Anderson Marques, Tiago Alves, Breno Lopes; André Castro, Éder, Claudinho; Eder Luis, Ricardo Bueno, Deivid. T: Ricardo Catalá CORINTHIANS Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho, Clayson; Júnior Dutra. T.: Fábio Carille Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Horário: 20h desta segunda-feira Juiz: Vinicius Furlan