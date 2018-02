Marcos e filho de Otacílio ganham novas funções no Paraná

Marcos: ele é o novo coordenador técnico do Paraná Clube (foto: Geraldo Bubniak)

O ex-goleiro Marcos, que se aposentou no final de 2017, vai assumir nova função no Paraná Clube. A partir desta semana, ele será o coordenador técnico do clube. Outra novidade será Lucas Gonçalves. Filho do ex-técnico Otacílio Gonçalves – ídolo no Tricolor da Vila Capanema -, Lucas é analista de desempenho no clube e, na quinta-feira, contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, comandará interinamente a equipe junto com o auxiliar Ademir Fesan.

O executivo de futebol Rodrigo Pastana explicou a nova função de Marcos. “O Marcos está sempre nos jogos, presente no dia a dia e é o nosso coordenador técnico. Ele vai exercer uma função parecida com a do Tcheco no ano passado. O Marcos será oficializado no cargo após a partida com o Sampaio”, explicou, em entrevista coletiva.

Na sexta-feira, Pastana comunicou a demissão do treinador Wagner Lopes e do auxiliar Sandro Rosa,. O dirigente afirmou que ainda não procura um novo técnico. “Nem pensamos em nomes. Estamos pensando apenas no jogo contra o Sampaio Corrêa. É de fundamental importância passar para a terceira fase da Copa do Brasil. Não tratamos nada”, afirmou. Com isso, o auxiliar Ademir Fesan e o analista de desempenho Lucas Gonçalves comandarão interinamente a equipe na quinta-feira.