Trump acusa FBI de 'gastar tempo' com a Rússia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente americano Donald Trump atacou o FBI e a Justiça americana dizendo que o foco excessivo na Rússia fez com que investigadores federais perdessem os sinais de que o massacre na escola na Flórida, na semana passada, iria acontecer. "Muito triste que o FBI perdeu todos de muitos sinais enviados pelo atirador da escola da Flórida. Isso não é aceitável", escreveu ele na rede social Twitter. O FBI reconheceu na sexta-feira (16) que falhou em investigar um aviso de que o atirador, Nikolas Cruz, tinha uma arma e a intenção de matar. Dezessete pessoas foram mortas no massacre da escola Stoneman Douglas, em Parkland, na Flórida. O presidente também disse que o FBI estava gastando muito tempo examinando se sua campanha presidencial tem ligação com a Rússia. Trump afirmou que as investigações pelo Congresso e o "ódio" político mostravam que a Rússia teve sucesso em semear "a discórdia, a disrupção e o caos" nos EUA. "Eles estão rolando de rir lá em Moscou", escreveu. Ele também acusou o ex-presidente Barack Obama de não fazer o suficiente para conter a interferência russa nas eleições. INDICIAMENTO Nesta semana, o Departamento de Justiça dos EUA indiciou 13 russos por suspeita de interferirem na eleição americana de 2016. O inquérito, conduzido pelo FBI, investiga a influência russa na disputa que elegeu Donald Trump como presidente. De acordo com a investigação liderada pelo procurador Robert Mueller, a intenção dos russos era espalhar informações falsas sobre as eleições por meio de perfis fraudulentos. O indiciamento diz que os russos adotaram identidades falsas on-line para passar mensagens de divisão e participaram de comícios políticos posando de norte-americanos, entre outras acusações. O indiciamento não diz, porém, se alguém da campanha de Trump coordenou os esforços ou trabalhou com os russos. Até agora, o Departamento de Justiça afirma que não é possível concluir que a interferência tenha alterado o resultado da eleição. A Rússia tem negado as acusações, assim como Trump.