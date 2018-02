'Temer vampiro' aparece sem faixa presidencial

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os protestos políticos que marcaram o Carnaval de 2018 voltaram à Sapucaí na noite deste sábado (17), no desfile das escolas campeãs. No entanto, uma ausência chamou a atenção: no desfile da Paraíso do Tuiuti, vice-campeã, o destaque que representava o presidente Michel Temer (MDB) como vampiro desfilou sem a faixa presidencial na fantasia. A escola foi a grande surpresa deste Carnaval com um enredo que questionava até que ponto a escravidão foi, de fato, extinta. Trazia referências à reforma trabalhista do governo Temer e a manifestantes pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Segundo o diretor da Paraíso do Tuiuti, Thiago Monteiro, a retirada da faixa foi uma decisão da diretoria da escola e não teve pressão da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro). A decisão, disse ele, foi tomada com o argumento de que o adereço personaliza a crítica e que não caberia em um evento comemorativo. O homem que representou Temer disse, ao fim do desfile, que havia perdido a faixa. Logo que desceu do carro alegórico, teve fantasia e maquiagem retirados às pressas e foi escoltado por membros da escola para fora da avenida. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, "não houve qualquer interferência da Presidência da República ou mesmo qualquer contato com escolas de samba".