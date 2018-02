MFX lança super minimoto de 125 cc

MFX: Ideal para iniciantes a partir de 12 anos. (foto: Divulgação)

A MXF Motors do Brasil, sediada em Curitiba, está com a sua linha de veículos off road para o ano de 2018 e entre as novidades estão os novos quadriciclos, destinados para o público infantil, juvenil e adulto. Mas a grande novidade é a nova versão da moto 125 cilindradas, com novo grafismo e melhorias estruturais. “Seu novo design remete à adrenalina de pilotar em trilhas. Ela está linda e vem nas cores laranja, preta e branca”, conta João Henrique Montani, proprietário da MXF Motors. Indicada para pilotos iniciantes a partir dos 12 anos, a motocicleta possui geometria reforçada e partida elétrica que facilitam as passagens pelas mais diversas trilhas e obstáculos com segurança, conforto e potência de sobra. A MFX 125cc vem com novo design, acabamento em alumínio, escapamento de competição, freios dianteiro e traseiro a disco com acionamento hidráulico, partida elétrica, suspensão invertida, refrigeração a ar, amortecedor traseiro a gás e aros 17 ìx14”. A moto é para recreação, mas não pode circular em vias públicas, é para lazer em chácaras, fazendas e trilhas off-road, sendo uma ótima opção para diversão com amigos e familiares. Tudo isso com excelentes qualidade e custo-benefício”, diz Montani. O preço sugerido: R$5.749,00