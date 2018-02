Palmeiras para no gramado encharcado e empata com a Ponte Preta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras sofreu com o gramado encharcado do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, neste domingo (18). Sem conseguir criar, o time alviverde chegou ao segundo empate consecutivo ao ficar no 0 a 0 com a Ponte Preta. O resultado é muito mais confortável para o Palmeiras, que lidera o Grupo C do Estadual, com 20 pontos, e ainda não sabe o que é perder em 2018. No sábado (24), a boa fase da equipe será colocada à prova no clássico contra o Corinthians, em Itaquera. Já a Ponte Preta vai aos dez pontos e só fica atrás do São Paulo na Grupo B por ter uma vitória a menos -na rodada seguinte, a equipe visitará o Mirassol. A chuva que atingiu Campinas alagou o Moisés Lucarelli. O campo chegou a estar impraticável durante a tarde, mas melhorou após um funcionário da Ponte usar um pedaço de ferro para furar a grama e facilitar a drenagem da água. Com as poças prejudicando a troca de passes, as equipes apostaram nos chutes de longa distância para tentar marcar gols. Há mais de 500 dias sem perder, o goleiro Jailson foi seguro novamente e respondeu bem em todas as vezes que foi acionada. Ele praticou boas defesas nos chutes de longe da Ponte e contou com a sorte quando um arremate do lateral Orinho acertou a trave no segundo tempo. PONTE PRETA Ivan; Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres, Orinho; João Vitor (Ronaldo), Jeferson, Marciel; Felipe Saraiva (Daniel), Léo Artur (Gabriel Vasconcelos), Felippe Cardoso. T.: Eduardo Baptista PALMEIRAS Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Michel Bastos (Victor Luís); Thiago Santos, Tchê Tchê, Lucas Lima (Bruno Henrique), Guerra (Keno); Dudu, Willian. T.: Roger Machado Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP) Público: 3.401 presentes Renda: R$ 56.810 Juiz: Vinicius Gonçalves Dias Araujo Cartões Amarelos: Felippe Cardoso, João Vitor e Marciel (Ponte Preta); Michel Bastos e Antônio Carlos (Palmeiras)