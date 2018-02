‘Pantera Negra’ quebra recordes de bilheteria em estreia

(foto: Divulgação)

‘Pantera Negra’ quebrou o recorde de ‘Vingadores: Era de Ultron’ nas bilheterias em sua estreia nos Estados Unidos e, com US$ 192 milhões, tornou-se a quinta maior bilheteria de fim de semana de estreia de todos os tempos — atrás apenas de ‘Vingadores’ (US$ 207,4 milhões), ‘Jurassic World’ (US$ 208,8 milhões), ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ (US$ 220 milhões) e ‘Star Wars: O Despertar da Força’ (US$ 247,9 milhões). Além de Chadwick Boseman no papel principal, ‘Pantera Negra’ conta com Michael B. Jordan, Forest Whitaker, Danai Gurira, Lupita Nyong’o e Angela Bassett. Em segundo lugar a animação ‘Pedro Coelho’, da Sony Pictures, se manteve na posição, rendendo US$ 17 milhões em seu segundo fim de semana em cartaz. O top 5 ainda tem ‘Cinquenta Tons de Liberdade’ (US$ 16,9 milhões), ‘Jumanji: Bem-Vindo à Selva’ (US$ 7,9 milhões) e ‘15h17 - Trem para Paris’ (US$ 7,9 milhões).

Pós-carnaval

Anitta interrompe bloco para dar bronca em ladrão de celular

“De onde vocês vieram eu também vim, mas isso não justifica pegar o que é dos outros”, disse Anitta no meio de seu Bloco das Poderosas, no encerramento do Carnaval do Rio de Janeiro, no último sábado (17). A cantora interrompeu seu bloco para dar a lição de moral em um ladrão de celular. De cima do trio, ela viu o furto acontecer e resolveu se manifestar. Onipresente na folia, Anitta rejeita rótulo de rainha do Carnaval “Se a gente nasceu sem oportunidade, tem que ralar muito e correr atrás do nosso”, continuou a cantora. “Polícia, pega esse rapaz de cabelo vermelho, ele roubou aquela menina”, entregou. As informações são do colunista Léo Dias, do jornal ‘O Dia’. Ele afirmou ainda que a polícia conseguiu capturar o ladrão e devolver o celular à dona.

Polêmica

Vídeo íntimo atribuído a Bocardi vaza nas redes sociais

O jornalista Rodrigo Bocardi, da Rede Globo, apareceu no trending topics do Twitter na manhã de ontem. No sábado (17), foi divulgado nas redes sociais e chats um vídeo íntimo supostamente estrelado pelo jornalista. Há cenas de nudez fortes. Não há, no entanto, como afirmar que o vídeo seja verdadeiro, porque há chance de ser uma montagem. O jornalista não se manifestou sobre o vídeo, mas informações extraoficiais dão conta de que ele já contratou um advogado para tomar medidas contra a divulgação do material. Seja verdadeiro ou falso, o tal vídeo não é uma novidade. Rodrigo Bocardi apresenta o ‘Bom Dia SP’ e é um dos âncoras substitutos do ‘Jornal Nacional’.

Pós-carnaval

Sabrina Sato pega Isis Valverde no colo e tira onda

Os famosos se divertiram no pós-carnaval na madrugada deste domingo (18). Juntas no camarote N1, na Sapucaí, Sabrina Sato e Isis Valverde eram só gargalhadas. Sabrina até pegou a amiga Isis no colo, exibindo o resultado de sua malhação e cuidados frequentes com o corpo. As duas estavam acompanhadas de seus respectivos “boys”: Isis com o namorado André Resende e Sabrina com o noivo, o ator Duda Nagle. Os dois prometem um festão de casamento para 2018. A atriz, que também estava fazendo aniversário no último sábado (17), aproveitou a ocasião para comemorar a data.

Celebridades

Fátima Bernardes volta à Sapucaí e troca beijos quentes com namorado

A apresentadora Fátima Bernardes se jogou no desfile da campeãs na Marquês de Sapucaí na noite deste sábado (17). Ao lado do namorado, Tulio Gadêlha, ela assistiu às seis primeiras colocadas no desfile das escolas de samba e vibrou muito. Fátima e Gadêlha também trocaram beijos quentes, carinhos e chamegos, para delírio dos fotógrafos.

Níver do dia

Evandro Mesquita, ator e cantor brasileiro, 66 anos