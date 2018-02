Em jogo de pouca emoção, São Bento e Botafogo-SP empatam pelo Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um jogo de pouca emoção ofensiva, São Bento e Botafogo-SP empataram por 0 a 0, neste domingo, (18), em Sorocaba, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Embora atuasse em casa, o resultado foi melhor para o São Bento, que mantém folga na vice-liderança do Grupo C. Com 13 pontos, o time dirigido por Paulo Roberto Santos está quatro à frente da Ferroviária. A ponta pertence ao Palmeiras, com 20. O Botafogo-SP está em segundo lugar do Grupo D, com 11 pontos, mas pode ser ultrapassado nesta segunda-feira, caso o Red Bull derrote o Corinthians em Campinas (SP). Na próxima rodada, o São Bento encara o São Caetano no ABC, no dia 24, enquanto o Botafogo-SP joga em casa contra o Linense, no dia 25. Após parar o Palmeiras, Linense recebe Novorizontino SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeiro time a arrancar pontos do elenco estelar do Palmeiras, o Linense enfrenta o Novorizontino nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Gilbertão, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Aproveitando o embalo depois de segurar um empate por 2 a 2 em pleno Allianz Parque, o time dirigido por Márcio Fernandes busca a primeira vitória em casa. Além disso, também tenta escapar da incômoda posição de lanterna do Grupo A e da pior campanha do Estadual. Com apenas cinco pontos, o Linense está a três do Ituano e a quatro do Bragantino. A liderança é do Corinthians, com 12. No Grupo C, o Novorizontino também é lanterna. A equipe dirigida por Doriva só somou um ponto nas últimas três rodadas e precisa triunfar para se distanciar do risco de degola. Com oito pontos, o time de Novo Horizonte está a um da Ferroviária e a cinco do São Bento, o vice-líder. A ponta pertence ao Palmeiras, com 20.