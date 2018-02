Inter empata com o São Paulo-RS, e Grêmio fecha rodada na lanterna

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Inter e São Paulo-RS empataram por 0 a 0, neste domingo (18), por causa de seus goleiros. Marcelo Lomba e Nicolas fizeram defesas cara a cara com adversários e evitaram que o placar fosse aberto. A igualdade fez ambos saírem com um ponto conquistado do estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande. E por causa de uma combinação de resultados, o Grêmio fecha a rodada na lanterna do Campeonato Gaúcho. O empate levou o Inter a 16 pontos na liderança da competição, com o mesmo número do Brasil de Pelotas, mas na frente devido ao saldo de gols. A equipe colorada ainda pode ser ultrapassada nesta segunda-feira, caso o Caxias vença o Juventude. Já o São Paulo-RS tem cinco na classificação e é 11º colocado. A equipe de Rio Grande tem um ponto a mais que o Grêmio, que foi parar na lanterna após a vitória do Novo Hamburgo sobre o São Luiz por 2 a 0. Um primeiro tempo difícil para ambos os lados acabou igual em placar e chances. Nem Inter nem São Paulo conseguiram criar o suficiente para movimentar o placar. Erraram muitos passes e as disputas físicas pautaram as ações do jogo. O primeiro a assustar foi o time da casa. Um escanteio cobrado por Diogo foi cabeceado por Pedro. Marcelo Lomba saiu mal do gol e não achou nada. A bola entraria se não fosse a intervenção de Uendel, que afastou de cima da linha. Já o Colorado respondeu minutos depois, com Camilo encontrando Roger no ataque. O ex-botafoguense tinha Juan Alano entrando livre pelo meio, mas preferiu o chute ao passe e viu o goleiro Nicolas evitar o gol. Duas chances e nada mais em meio a uma profusão de lances que lembraram o amadorismo. Lances cruciais só ocorreram no segundo tempo. Primeiro Thiago Silva que ficou cara a cara com Marcelo Lomba depois de um cruzamento e confusão na área do Inter. O camisa 12, que substituirá Danilo Fernandes, fora por lesão nos próximos 20 dias, se atirou e impediu o gol. Em seguida Nicolas impediu o gol de Gabriel Dias. O volante recebeu de Juan Alano livre, na entrada da área, bateu cruzado e o goleiro do time do Sul do Estado evitou o gol. Aos 47 do segundo tempo, veio a última chance do Inter. Marcinho ficou livre cara a cara com o goleiro, que defendeu de novo. O jogo marcou a estreia de Rodrigo Moledo em sua terceira passagem pelo Inter. O zagueiro mostrou estar longe do ritmo ideal. Parado desde que iniciou sua negociação para regressar ao Colorado, o defensor cometeu faltas e simplificou para não se complicar. Vez por outra chegou atrasado e cometeu faltas desnecessárias. SÃO PAULO-RS Nicolas; Falcão, Pedro, Gulith, Anderson Pico; Leanderson, Diguinho, Ton (Thiago Silva), Diogo (Feijão); Janderson, Brandão (Rafael Pilões). T.: Claiton dos Santos INTERNACIONAL Marcelo Lomba; Ruan (Claudio Winck), Rodrigo Moledo, Thales, Uendel; Gabriel Dias, Charles, Juan, Camilo (Wellington Silva), Nico López; Roger (Marcinho). T.: Odair Hellmann Estádio: Aldo Dapuzzo, em Rio Grande (RS) Juiz: Anderson Daronco Cartões amarelos: Rodrigo Moledo e Claudio Winck (Inter); Ton e Rafael Pilões (São Paulo)