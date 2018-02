Protesto contra reforma da Previdência afeta transporte na Grande SP

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um protesto a manhã desta segunda-feira (19) contra reforma da Previdência afeta o transporte público nas cidades de Guarulhos, São Bernardo do Campo e Santo André, na Grande São Paulo. Em Guarulhos, uma manifestação do sindicatos dos motoristas e cobradores de ônibus afeta as linhas municipais e ao menos 85 intermunicipais. Na cidade de Santo André, o sindicato interrompe a circulação de ônibus na avenida XV de Novembro, em frente ao Terminal Oeste, no centro da cidade. Com isso, ônibus formavam filas na saída do terminal afetando também a circulação dos trólebus. Já em São Bernardo, o protesto atinge ao menos dez linhas da Metra, concessionária que administra parte da frota de ônibus intermunicipais. Apenas a linha 376 (Diadema-Broklin) não sofreu interrupção. Segundo a Metra, os manifestantes impedem a passagem de ônibus na avenida Faria Lima e na parada Imigrantes.