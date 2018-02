Tereza conta que está grávida de Fernão em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Vitória (Vitória Strada) afasta Inácio (Bruno Cabrerizo). Vicente ( Bruno Ferrari) garante a José Augusto (Tony Ramos) que confia em sua esposa. Tereza (Olivia Torres) confidencia a Angélica (Lívian Aragão) que está grávida de Fernão (Jayme Matarazzo). Vicente percebe a aflição de Maria Vitória. Tereza revela sua gravidez para Maria Vitória. Delfina (Letícia Sabatella) faz insinuações a Vicente sobre sua esposa. Izabel tenta confortar Inácio. Celeste (Marisa Orth) apresenta Eva (Júlia Almeida) para as damas da sociedade. Nicota (Olívia Araújo) insiste para ver Geraldo (Jackson Antunes) no hospital, e Natália se penaliza com o estado da dona da pensão. Fernão janta com Emília. Galeria Cenas da novela Tempo de Amar Veja cenas e personagens da novela Tempo de Amar, da Globo https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1578753498559861-novela-tempo-de-amar#foto-1591900747875480