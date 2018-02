Bancários fazem paralisação contra a reforma da Previdência

CLAYTON CASTELANI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sindicato dos bancários de São Paulo e Osasco manteve para esta segunda-feira (19) a paralisação de um dia contra a reforma da Previdência, mesmo após o tema sair da pauta da Câmara dos Deputados para dar lugar à intervenção no Rio. Segundo o sindicato, o protesto pode fechar agências na capital e Grande SP. A paralisação dos bancários pode atingir agências de bancos públicos e privados nos seguintes municípios: São Paulo, Barueri, Carapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, São Lourenço da Serra, Santana do Parnaíba, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. A Febraban (Federação Nacional dos Bancos) orienta clientes de agências afetadas pela greve a utilizarem meios eletrônicos para pagar contas. As centrais sindicais farão manifestação às 16h na avenida Paulista. Segundo o sindicato, 88% dos bancários votaram pela greve durante assembleias realizadas entre os dias 8 e 15 de fevereiro. O governo queria que a votação da reforma fosse pautada na Câmara dos Deputados no dia 19, mas a Constituição não pode ser alterada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de sítio. A intervenção no Rio deve ser votada pelo Congresso na segunda ou na terça-feira (20), segundo projeções do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).