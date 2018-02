Redação Bem Paraná com assessoria

19/02/18 às 08:48 - Atualizado às 10:22 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Valquir Aureliano)

A aposta premiada da Mega Sena que saiu para Curitiba neste último sorteio de sábado,19, foi feita em uma lotérica do bairro Vila Hauer. Segundo as informações da Caixa, a aposta premiada doc concurso 2.015 saiu da lotérica Cifrão Loterias. As dezenas sorteadas foram: 17 - 18 - 27 - 32 - 39 - 58.

O sortudo de Curitiba levou sozinho R$ 104,5 milhões. O valor é o sétimo maior valor pago a um prêmio da Mega Sena e o segundo do Paraná.

O proprietário da lotérica conta que trabalha há 15 anos e este é do segundo prêmio que sair na casa. "Com essa notícia, o movimento deve crescer nos próximos dias", conta o proprietário Gilberto Arsuffi que afirma não ter nenhuma pista sobre o sortudo que levou o prêmio.

Outras 130 pessoas acertaram na Quina. O prêmio para cada uma é de R$ 51.593,19. Já a Quadra teve 12.558 acertadores, e o prêmio para cada um é de R$ 762,98.

O sorteio foi às 20h (horário de Brasília) em Vinhedo (SP).

O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quarta-feira (21), e tem expectativa de prêmio de R$ 3 milhões.