Red Bull apresenta carro de 2018 com pintura especial provisória

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Red Bull apresentou nesta segunda-feira (19) o RB14, carro que utilizará na temporada de 2018 de Fórmula 1, e surpreendeu ao mostrar uma pintura especial, camuflando as cores azul, preto e branca. Porém, no comunicado, a equipe deixou claro que a edição é provisória, sendo que o layout oficial será apresentado durante os testes de pré-temporada em Barcelona, na próxima semana. A Red Bull não deixou claro se o carro camuflado irá à pista na Espanha. A pintura oficial deve se aproximar do tradicional vermelho e azul escuro O novo RB14 será pilotado por Max Verstappen e Daniel Ricciardo e já está adaptado ao conceito Halo, de proteção de cockpit. O modelo terá um motor Renault V6 turbo híbrido, rebatizado de TAG Heuer. A fabricante de automóveis britânica Aston Martin, que estendeu a parcetia com Red Bull, estampará a sua marca perto do cockpit e na asa traseira do RB14. A Red Bull é a terceira equipe a apresentar o seu carro para a próxima temporada, que terá início no dia 25 de março na Austrália. Haas e Williams são as outras duas equipes que já mostraram como serão os seus carros.