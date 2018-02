1º campeão brasileiro da NBA, Splitter anuncia aposentadoria aos 33 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pivô Tiago Splitter, que se tornou o primeiro brasileiro a conquistar um título da NBA em 2014, anunciou a sua aposentadoria em entrevista publicada pelo site da emissora “SporTV”. De acordo com o jogador, a dificuldade de recuperação depois de uma cirurgia no quadril há dois anos fez ele repensar a carreira e decidir pela aposentadoria, Ele não entrava em quadra há dez meses, quando ainda defendia o Philadelphia 76ers, sua última franquia na NBA. “Vou parar de jogar. É uma decisão que tomei nesses últimos meses, não é uma coisa que eu quero, mas a lesão que tive no quadril está sendo mais problemática do que a gente achava”,disse. Splitter começou a carreira em 2009, pelo Ipiranga. Depois de uma passagem de sucesso pelo basquete espanhol por nove anos, ele assinou em 2010 com o San Antonio Spurs, onde conquistou o título quatro anos mais tarde. Ele ainda defendeu o Atlanta Hawks e o Philadelphia 76ers na NBA. “Você parar de fazer uma coisa que você fazia a vida inteira. Conversei com minha família, minha esposa, todo mundo e, realmente, chegou o momento de pendurar o tênis”, disse.