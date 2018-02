Flamengo embolsará quase R$ 7 mi só com premiações neste início de ano

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vivendo um período de austeridade financeira, o Flamengo segue acumulando lucros. Somente neste início de ano, o clube embolsará R$ 6,95 milhões com premiações. O título da Taça Guanabara lhe rendeu R$ 1 milhão e a participação na fase de grupos da Copa Libertadores mais R$ 5,95 milhões. Caso o time conquiste o título do Campeonato Carioca, terá direito a receber R$ 3,5 milhões. Se obtiver o caneco da competição continental, abocanhará mais R$ 20 milhões. Em janeiro, o clube foi campeão da Copa São Paulo de juniores, porém, de acordo com a assessoria de imprensa da Federação Paulista de Futebol, o torneio não dá premiação em dinheiro. O Flamengo também terá direito a receber R$ 2,4 milhões pela participação nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe, assim como os demais times que disputam a Libertadores, já ingressam nesta fase. A competição, aliás, estará dando uma premiação recorde para o campeão: R$ 50 milhões, um valor mais alto que o do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o Rubro-Negro também teve um aporte financeiro em função da venda do atacante Filipe Vizeu para a Udinese. Os italianos pagaram R$ 20 milhões pelo jovem, mas como o clube detém 60% dos direitos econômicos, ficou com R$ 12 milhões. O Flamengo conquistou a Taça Guanabara neste domingo (18) após vencer o Boavista por 2 a 0 em Cariacica (ES).