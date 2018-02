Mercado reduz de 3,84% para 3,81% estimativa da inflação para este ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado financeiro reduziu a projeção da inflação e aumentou a expectativa de crescimento da economia para este ano, de acordo com o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (19) pelo Banco Central, em Brasília. As informações são da Agência Brasil. A expectativa do mercado é que a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fique em 3,81% em 2018, uma redução em relação aos 3,84% projetados na semana passada. A estimativa para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) deste ano aumentou, passando de 2,70% da semana passada para 2,80%. A expectativa do mercado para o crescimento da economia segue, no entanto, menor que a estimativa do governo, que estima um PIB de 3% para 2018. Para 2019, no entanto, as projeções foram mantidas em relação à última publicação. Para o mercado, a expectativa é que o PIB do ano que vem seja de 3%. A expectativa para a inflação foi mantida em 4,25%.