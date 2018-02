Roupa falha, patinadora tem seio exposto em Pyeongchang e se frustra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem do jornal americano "Usa Today", um incidente com seu figurino deixou a patinadora francesa Gabriella Papadakis muito chateada durante sua apresentação na Olimpíada de Inverno de Pyeongchang. Um problema com a roupa da esportista deixou parte de seu seio à mostra, tirando os holofotes de seu desempenho. Papadakis chegou a ocupar a segunda colocação na classificação geral da patinação no gelo ao lado de Guilherme Cizeron, mas teve de lamentar o fato de que um botão solto acabou expondo seu seio e roubando a cena. O incidente foi transmitido ao vivo e teve replays exibidos em câmera lenta. Após sua apresentação, a francesa estava com lágrimas no rosto enquanto passava pela zona mista. "É simplesmente frustrante perder alguns pontos por causa de um problema com o figurino. Não era para isso que estávamos prontos quando treinamos. Ainda estou orgulhosa por termos conseguido uma pontuação como aquela com uma dificuldade como essa. Apenas estamos ansiosos para um novo dia amanhã, quando teremos chances de vencer e faremos nosso melhor", disse Papadakis. Mais tarde, em entrevista coletiva, a esportista voltou a deixar clara sua frustração. "Foi meu pior pesadelo acontecendo na Olimpíada. Sim, eu fiquei bem distraída. Aconteceu nos primeiros segundos. Disse a mim mesmo que não tinha escolha e que eu tinha que continuar. Acho que temos de estar orgulhosos por sermos capazes de conseguir um grande desempenho com isso acontecendo. Senti na hora e logo rezei. Era tudo que podia fazer", declarou.