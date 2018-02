(foto: Divulgação)

Representantes das empresas de aplicativos para transporte de passageiros, como Uber, Cabify e 99, farão uma reunião para discutir melhorias na segurança para os motoristas parceiros das empresas e também para os usuários destes serviços.

A reunião está agendada para esta terça-feira (20 ) as 14h30 na Secretaria da Defesa Social. O encontro , organizado pelo vereador Tico Kuzma, é a seqüência da primeira reunião que foi realizada no mês passado com os motoristas de aplicativos e contará com a presença de representantes das empresas Uber , 99 e Cabify.

Participarão da reunião o vereador Tico Kuzma, o Secretário da Defesa Social de Curitiba, Guilherme Rangel, o Delegado da Delegacia de Homicídios, Fabio Amaro, o Capitão Charles e o Ten Titão da Policia Militar, também estarão presentes o Superintendente da Defesa Social, Carlos Celso dos Santos Junior, e representante do Secretário de Segurança do Estado e da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos.