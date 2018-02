Agredido em Ba-Vi, Vinícius registra BO contra cinco jogadores do Vitória

MARCELLO DE VICO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Agredido no polêmico clássico entre Vitória e Bahia disputado no último domingo (18), no Barradão, o atacante Vinícius compareceu à Central de Flagrantes, em Salvador, após a partida para registrar um boletim de ocorrência. Vinícius foi à delegacia acompanhado do vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz, e registrou BO contra o goleiro Fernando Miguel, o zagueiro Kanu, o meio-campista Yago e os atacantes Denílson e Neílton, sendo os quatro primeiros por agressão e o último por ameaça. Vinícius realizou exame de corpo de delito e agora espera pelo encaminhamento do inquérito. As informações foram confirmadas pelo próprio dirigente em entrevista ao UOL Esporte. O atacante tricolor foi agredido pelos jogadores do Vitória depois de dançar em frente à torcida rubro-negra no Barradão. O goleiro Fernando Miguel foi o primeiro a tirar satisfação com Vinícius, que em seguida acabou agredido por mais de um jogador do Vitória. O jogo terminou 1 a 1 e foi interrompido aos 32 minutos do segundo tempo porque o Vitória não tinha o número mínimo de atletas em campo. Ao todo, foram nove expulsões. Segundo o regulamento, a vitória será concedida ao Bahia.