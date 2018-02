Integrantes do Movimento Sem Terra (MST) protestam contra a Reforma da Previdência em marcha. No Norte do Paraná, integrantes do movimento ocuparam a praça de pedágio de Arapongas, na BR-369, que liga a cidade a Londrina.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), são cerca de 300 integrantes. As cancelas foram liberadas para passagem dos veículos sem pagar a tarifa.

A previsão de encerramento da manifestação é ao meio dia desta segunda, 19. A manifestação é pacífica e não há informações de confrontos. Segundo o movimento, 1000 pessoas participam da marcha.